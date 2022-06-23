ЗакС одобрил повышение зарплат чиновникам и депутатам

Депутаты петербургского парламента утвердили в первом чтении законопроект об увеличении зарплаты себе, губернатору и чиновникам, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ в парламент внесен от имени губернатора Петербурга.

Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что оплата труда увеличится почти на 20%. Чиновник уточнил, что заработная плата вырастет у около 8 тысяч сотрудников. Общая сумма всех выплат составит 697 млн рублей, уточнил Сухенко в материалах к законопроекту.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук заявил, что за повышение зарплат рядовым чиновникам, но против роста оплаты труда у губернатора, депутатов и высших чиновников. За проголосовало 44 депутата, против и воздержались по одному.

София Саттарова