Роспотребнадзор нашел в Петербурге один водоем, пригодный для купания

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило 23 июня о том, что по качеству воды лишь только Ольгинский водоем в Выборгском районе города соответствует гигиеническим нормативам. Всего сотрудники ведомства исследовали 24 пляжа в черте города.

В частности, купаться запрещено на пляжах Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер в Выборгском районе, Колонистского пруда в Пушкине, пяти пляжей озера Разлив и 11 пляжей на побережье Финского залива.

"Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", — сообщили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при попадании в организм воды из загрязненных водоемов возникает опасность заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими заболеваниями.