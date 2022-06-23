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Роспотребнадзор нашел в Петербурге один водоем, пригодный для купания

фото ЗакС политика Роспотребнадзор нашел в Петербурге один водоем, пригодный для купания

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило 23 июня о том, что по качеству воды лишь только Ольгинский водоем в Выборгском районе города соответствует гигиеническим нормативам. Всего сотрудники ведомства исследовали 24 пляжа в черте города.

В частности, купаться запрещено на пляжах Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер в Выборгском районе, Колонистского пруда в Пушкине, пяти пляжей озера Разлив и 11 пляжей на побережье Финского залива.

"Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых  не соответствует гигиеническим нормативам", — сообщили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при попадании в организм воды из загрязненных водоемов возникает опасность заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими заболеваниями.


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