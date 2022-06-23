"Всё у нас хорошо": ЗакС дал слово муниципалам

На заседании парламента Петербурга 23 июня выступали главы муниципалитетов. Им предложили высказаться о проблемах местного самоуправления. Докладчики вспомнили про подорожание асфальта и непрозрачную систему выделения дотаций, но в первую очередь был затронут вопрос военно-патриотического воспитания. При муниципалитетах предложено создать отряды "Юнармии", а за школами закрепить воинские части.

Традиция "часа муниципальных образований" действует в Заксобрании 12 лет. Ежегодно глава комитета территориального развития и председатель Совета муниципального образований рассказывают о проделанной работе и отвечают на вопросы депутатов. В седьмом созыве ЗакСа бессменный лидер Совета МО Всеволод Беликов сам избрался в парламент и "муниципальный час" получил апгрейд. Его стали проводить чаще - несколько раз в год - и с привлечением глав органов местного самоуправления. Начиная с заседания 23 июня они стали выступать с парламентской трибуны.

Для начала заслушали троих: Андрея Жабрева (МО "Полюстрово"), Ольгу Кутыловскую (поселок Парголово) и Юрия Панов (МО "Посадский"). Все они заместители Беликова по Совету муниципальных образований.

- Уважаемые коллеги, всё у нас хорошо, - объявил Беликов, прежде чем передать слово своим замам.

Депутат имел в виду систему взаимоотношений между местным самоуправлением и другими органами власти. Но от муниципалов, тем не менее, ждали рассказа о проблемах. Не секрет, что поводы для недовольства у них есть. Бюджеты у многих округов за последние годы уменьшились, после встраивания в систему публичной власти останется меньше независимости и полномочий, которые и так регулярно урезают. Перед выходом руководителей МО на трибуну и.о. главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева подтвердила, что как бы хорошо подавляющее большинство органов опеки ни справлялись со своей работы, в ближайшие пару лет их выведут из-под муниципального управления и встроят в систему исполнительной власти.

Елена Кудрявцева (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Но глава "Полюстрово" Жабрев сумел найти еще более актуальную проблему. Почти всё свое выступление он рассуждал о военно-патриотическом воспитании молодежи. Хоть на это и тратят до 15% местных бюджетов, внимания вопросу надо уделять больше, считает муниципал.

- За школами все-таки должно быть закреплено какое-то военное училище, какая-то воинская часть. Ребята должны понимать, что такое служить Родине, защищать Родину, - заявил Жабрев.

Этим его предложения не ограничились. Полюстровский глава высказался за создание отрядов "Юнармии" при каждом муниципалитете и повсеместные игры в "Зарницу", а также восхищенно рассказал об опыте своих коллег-муниципалов, которые на месяц вывозили старшеклассников в расположение Псковской дивизии ВДВ. Вопросы к озвученному возникли только у единоросса Наталии Астаховой. Она спросила, почему нельзя закрепить за школами фабрики или заводы, ведь развитие производства - это тоже проявлением патриотизма.

Андрей Жабрев (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

- Согласен, но я взял очень узкую и очень важную сегодня тему - военно-патриотическое воспитание, - объяснил Жабрев.

Глава поселка Парголово Кутыловская говорила о проблемах более конкретных: муниципалитетам не хватает денег, а делать ремонт и заниматься благоустройством становится всё дороже.

- Стоимость работ выросла в среднем по городу на 30%, а стоимость материалов еще и больше. В частности, асфальт подорожал на 45%, - рассказала Кутыловская.

При этом, отметила глава, норматив минимальной бюджетной обеспеченности на благоустройство муниципалитетов увеличили на 4%. Озвученные данные впечатлили председателя ЗакСа Александра Бельского.

- У нас скоро "нулевые чтения" бюджета будут. При всем том, что у нас действительно бюджеты муниципалитетов в деньгах увеличиваются, но если зафиксирован рост цен от 33% до 40%, Елена Владимировна, надо обратить серьезное внимание. У нас просто некому будет заделывать ямы во дворах, - обратился Бельский к Кудрявцевой.

Глава МО "Посадский" Юрий Панов тоже говорил о деньгах. Он критиковал действующую систему формирования местных бюджетов. С 2021 года они стали гораздо сильнее зависеть от дотаций из городской казны. По мнению многих муниципалов, принципы распределения этих дотаций непрозрачны. Панов, как оказалось, тоже так считает.

- Это снижает наши возможности стратегического планирования, потому что дотация может прийти, а может не прийти, и меняться в течение текущего бюджетного года, - утверждал глава "Посадского". - Предложение: сделать систему представления дотации более прозрачной и внятной - сейчас она расплывчатая и труднопрогнозируемая - и рассматривать ее точечно по каждому муниципалитету, если это актуально для муниципалитета. Может быть, вернуть в доходную часть бюджета средства, взыскиваемые за административные правонарушения. Не такие уж это большие суммы, но у каждого муниципалитета появится мотивация.

Ранее действующую систему муниципального бюджетирования в Смольном объясняли в том числе и соображениями справедливости: у одних, богатых, округов денег в бюджетах столько, что они не могут их потратить, а другим не хватает. Если же всех сделать зависимыми от дотаций, то комитет финансов увидит и разберется, кому сколько прибавить. Про деньги, которые не могли израсходовать отдельные территории, у Панова спросил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников. Он заметил, что при старой системе в целом по городу сумма неосвоенных средств составляла порядка 5 млрд. Панов на это заметил, что с подобными муниципалитетами надо было разбираться предметно, изучая причины и предлагая наказания за просчеты в бюджетной политике.

Выступления муниципалов в ЗакСе теперь станут регулярными. Членов президиума Совета МО будут приглашать не чаще раза в квартал. Однако орган этот объединяет не все городские округа. Поскольку членство в Совете добровольное, несколько муниципалитетов, контролируемых оппонентами "Единой России", вышли из него. Свое решение они объяснили желанием сэкономить на членских взносах и несогласием с пассивностью, которую проявил Совет, когда из-за претензий к декларациям о доходах сразу нескольких мундепов-оппозиционеров лишили мандатов.

Главы вышедших муниципалитетов утверждают, что тоже заслуживают возможности выступить перед парламентом.

- Это право, а не обязанность, состоять в таком органе как Совет муниципальных образований. Независимо от того, состоим мы в Совете или нет, слово надо давать, - сказала ЗАКС.Ру глава МО "Гражданка" Елена Беляева.

В первую очередь, по ее мнению, необходимо освещать вопросы благоустройства придомовых территорий и проблему недостаточного финансирования муниципалитетов. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина считает, что важно говорить и о полномочиях.

- Безусловная глупость, я считаю, это то, что муниципалы ремонтируют внутриквартальные проезды, а уборкой занимается район. Подобные абсурдные моменты нужно привести в норму. И самое главное - чтобы муниципалитеты оставались независимыми, - прокомментировала Вавилина.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников