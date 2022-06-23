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Муниципал 18:57

"Всё у нас хорошо": ЗакС дал слово муниципалам

фото ЗакС политика "Всё у нас хорошо": ЗакС дал слово муниципалам

На заседании парламента Петербурга 23 июня выступали главы муниципалитетов. Им предложили высказаться о проблемах местного самоуправления. Докладчики вспомнили про подорожание асфальта и непрозрачную систему выделения дотаций, но в первую очередь был затронут вопрос военно-патриотического воспитания. При муниципалитетах предложено создать отряды "Юнармии", а за школами закрепить воинские части.

Традиция "часа муниципальных образований" действует в Заксобрании 12 лет. Ежегодно глава комитета территориального развития и председатель Совета муниципального образований рассказывают о проделанной работе и отвечают на вопросы депутатов. В седьмом созыве ЗакСа бессменный лидер Совета МО Всеволод Беликов сам избрался в парламент и "муниципальный час" получил апгрейд. Его стали проводить чаще - несколько раз в год - и с привлечением глав органов местного самоуправления. Начиная с заседания 23 июня они стали выступать с парламентской трибуны. 

Для начала заслушали троих: Андрея Жабрева (МО "Полюстрово"), Ольгу Кутыловскую (поселок Парголово) и Юрия Панов (МО "Посадский"). Все они заместители Беликова по Совету муниципальных образований.  

- Уважаемые коллеги, всё у нас хорошо, - объявил Беликов, прежде чем передать слово своим замам.

Депутат имел в виду систему взаимоотношений между местным самоуправлением и другими органами власти. Но от муниципалов, тем не менее, ждали рассказа о проблемах. Не секрет, что поводы для недовольства у них есть. Бюджеты у многих округов за последние годы уменьшились, после встраивания в систему публичной власти останется меньше независимости и полномочий, которые и так регулярно урезают. Перед выходом руководителей МО на трибуну и.о. главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева подтвердила, что как бы хорошо подавляющее большинство органов опеки ни справлялись со своей работы, в ближайшие пару лет их выведут из-под муниципального управления и встроят в систему исполнительной власти. 

Елена Кудрявцева (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Но глава "Полюстрово" Жабрев сумел найти еще более актуальную проблему. Почти всё свое выступление он рассуждал о военно-патриотическом воспитании молодежи. Хоть на это и тратят до 15% местных бюджетов, внимания вопросу надо уделять больше, считает муниципал.

- За школами все-таки должно быть закреплено какое-то военное училище, какая-то воинская часть. Ребята должны понимать, что такое служить Родине, защищать Родину, - заявил Жабрев. 

Этим его предложения не ограничились. Полюстровский глава высказался за создание отрядов "Юнармии" при каждом муниципалитете и повсеместные игры в "Зарницу", а также восхищенно рассказал об опыте своих коллег-муниципалов, которые на месяц вывозили старшеклассников в расположение Псковской дивизии ВДВ. Вопросы к озвученному возникли только у единоросса Наталии Астаховой. Она спросила, почему нельзя закрепить за школами фабрики или заводы, ведь развитие производства - это тоже проявлением патриотизма.

Андрей Жабрев (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

- Согласен, но я взял очень узкую и очень важную сегодня тему - военно-патриотическое воспитание, - объяснил Жабрев.

Глава поселка Парголово Кутыловская говорила о проблемах более конкретных: муниципалитетам не хватает денег, а делать ремонт и заниматься благоустройством становится всё дороже.

- Стоимость работ выросла в среднем по городу на 30%, а стоимость материалов еще и больше. В частности, асфальт подорожал на 45%, - рассказала Кутыловская.

При этом, отметила глава, норматив минимальной бюджетной обеспеченности на благоустройство муниципалитетов увеличили на 4%. Озвученные данные впечатлили председателя ЗакСа Александра Бельского.

- У нас скоро "нулевые чтения" бюджета будут. При всем том, что у нас действительно бюджеты муниципалитетов в деньгах увеличиваются, но если зафиксирован рост цен от 33% до 40%, Елена Владимировна, надо обратить серьезное внимание. У нас просто некому будет заделывать ямы во дворах, - обратился Бельский к Кудрявцевой.

Глава МО "Посадский" Юрий Панов тоже говорил о деньгах. Он критиковал действующую систему формирования местных бюджетов. С 2021 года они стали гораздо сильнее зависеть от дотаций из городской казны. По мнению многих муниципалов, принципы распределения этих дотаций непрозрачны. Панов, как оказалось, тоже так считает. 

- Это снижает наши возможности стратегического планирования, потому что дотация может прийти, а может не прийти, и меняться в течение текущего бюджетного года, - утверждал глава "Посадского". - Предложение: сделать систему представления дотации более прозрачной и внятной - сейчас она расплывчатая и труднопрогнозируемая - и рассматривать ее точечно по каждому муниципалитету, если это актуально для муниципалитета. Может быть, вернуть в доходную часть бюджета средства, взыскиваемые за административные правонарушения. Не такие уж это большие суммы, но у каждого муниципалитета появится мотивация.

Ранее действующую систему муниципального бюджетирования в Смольном объясняли в том числе и соображениями справедливости: у одних, богатых, округов денег в бюджетах столько, что они не могут их потратить, а другим не хватает. Если же всех сделать зависимыми от дотаций, то комитет финансов увидит и разберется, кому сколько прибавить. Про деньги, которые не могли израсходовать отдельные территории, у Панова спросил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников. Он заметил, что при старой системе в целом по городу сумма неосвоенных средств составляла порядка 5 млрд. Панов на это заметил, что с подобными муниципалитетами надо было разбираться предметно, изучая причины и предлагая наказания за просчеты в бюджетной политике.

Выступления муниципалов в ЗакСе теперь станут регулярными. Членов президиума Совета МО будут приглашать не чаще раза в квартал. Однако орган этот объединяет не все городские округа. Поскольку членство в Совете добровольное, несколько муниципалитетов, контролируемых оппонентами "Единой России", вышли из него. Свое решение они объяснили желанием сэкономить на членских взносах и несогласием с пассивностью, которую проявил Совет, когда из-за претензий к декларациям о доходах сразу нескольких мундепов-оппозиционеров лишили мандатов.

Главы вышедших муниципалитетов утверждают, что тоже заслуживают возможности выступить перед парламентом.

- Это право, а не обязанность, состоять в таком органе как Совет муниципальных образований. Независимо от того, состоим мы в Совете или нет, слово надо давать, - сказала ЗАКС.Ру глава МО "Гражданка" Елена Беляева.

В первую очередь, по ее мнению, необходимо освещать вопросы благоустройства придомовых территорий и проблему недостаточного финансирования муниципалитетов. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина считает, что важно говорить и о полномочиях.

- Безусловная глупость, я считаю, это то, что муниципалы ремонтируют внутриквартальные проезды, а уборкой занимается район. Подобные абсурдные моменты нужно привести в норму. И самое главное - чтобы муниципалитеты оставались независимыми, - прокомментировала Вавилина. 

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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МО Поселок Парголово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Беляева Елена Вячеславовна
Пока еще нет голосов...
Вавилина Нэлли Юрьевна
Пока еще нет голосов...
Жабрев Андрей Анатольевич
Пока еще нет голосов...
Кутыловская Ольга Алексеевна
Пока еще нет голосов...
Панов Юрий Алексеевич
Упоминаемые персоны
Беляева Елена Вячеславовна 
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Кутыловская Ольга Алексеевна 
Панов Юрий Алексеевич 

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