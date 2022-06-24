Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза

На саммите Евросоюза лидеры всех входящих в него государств проголосовали за предоставление Украине и Молдавии статус кандидатов в члены этого политико-экономического объединения. О решении сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем микроблоге. Другой участник мероприятия, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, отозвался о событии более эмоционально.

"Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа", - написал политик в личном Twitter-аккаунте.

По данным агентства Bloomberg, на саммите в четверг вечером обсуждалась также судьба Грузии: участники встречи пришли к выводу, что грузинским властям предстоит соблюсти несколько условий, прежде чем претендовать на статус члена ЕС.

Отметим, что официальные лица РФ, которая четыре месяца ведет на территории Украины военную спецоперацию, неоднократно заявляли, что не будут против вступления соседней страны в Евросоюз.

На сегодняшний день в содружестве состоят 27 государств. Примечательно, что Турция и Черногория уже более десяти лет ведут переговоры о вступлении в ЕС и имеют статус кандидата в его члены.