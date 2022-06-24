В Петербурге потратят миллиард рублей на создание новых школьных классов

Петербургское правительство решило удвоить объем финансирования, выделяемый на создание предпрофессиональных лабораторий в школах. Как передает пресс-служба Смольного, в этом году вместо прошлогодних 500 млн в проект вложат миллиард рублей.

Ожидается, что вложения окупятся уже к концу года: сто школ к этому времени вместе с современными классами приобретут новых постоянных партнеров в лице СПбГУ, ВШЭ и концерна "Алмаз-Антей". Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума, состоявшегося на прошлой неделе.