В России приостановили вывоз музейных ценностей на зарубежные выставки

В России уже четвертый месяц действует запрет на вывоз на заграничные выставки музейных экспонатов: решение вступило в силу 3 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство культуры.

"Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям", - добавили представители ведомства.

Ожидается, что в отношении дружественных стран запрет снимут в следующем году.

Накануне Государственный Эрмитаж сообщил о введенном годовом моратории на проведение выставок в США и Европе.