В Петербурге более 50 тысяч раз оплатили парковку через московское приложение

С конца февраля, когда для петербуржцев стало доступно мобильное приложение "Парковки России", жители города оплатили его 53 тысячи раз. Такой статистикой располагает "транспортный" вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, поделившийся ей с радиостанцией "Питер FM". В планы чиновников входит распространить действие сервиса не только на два крупнейших мегаполиса.

"Поэтому фактически будет получаться так, что, имея одно приложение, один счет внутри мобильного приложения, можно будет путешествовать по всей России удобно. Не скачивая, не думая о том, как бы оплатить парковку, чтобы вам не пришел штраф", - пояснил Ликсутов.

До февраля разработанный в столице сервис носил название "Парковки Москвы". Сегодня в нем зарегистрировано около 200 тысяч пользователей, оперативно получающих информацию обо всех новых платных парковочных местах.

фото: gov.spb.ru