Депутат Цивилёв провел "соцопрос" о транспортной реформе из трех человек

Член фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Алексей Цивилёв утром 24 июня пошёл собирать мнения жителей города о транспортной реформе. Депутату удалось пообщаться с тремя людьми.

Цивилёв подходил к горожанам на остановке в районе станции метро "Ленинский проспект". Первой с депутатом согласилась поговорить старушка. Она рассказала, что всем довольна - автобусы начали ходить чаще. Отлично к изменениям относится и молодая пара, к которой депутат подошел следом. Они рады, что с дорог пропали маршрутки, а автобусы, которые пришли им на замену, считают очень удобными. Еще одна женщина не захотела говорить с депутатом и, махнув рукой, ушла.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Цивилёв сказал, что ему продолжают поступать обращения от местных жителей. По словам депутата, чаще всего петербуржцы жалуются на невозможность оплатить проезд наличными и неудобные маршруты.

— Не привыкли ещё. Самый ответственный момент будет в сентябре, когда все вернутся с отдыха. Машин станет больше, и логистика станет сложнее, - отметил Цивилёв.

Парламентарий признался, что сам он не пользуется автобусами.

Перед тем как провести опрос, депутат посетил автобусный парк на улице Счастливой. Он поинтересовался у водителя "голубого" автобуса впечатлениями от нового рабочего места. Шофер рассказал, что машина комфортная, удобная и современная.

За последний месяц в Петербурге во время рабочего дня полностью выгорело уже два автобуса. Последний инцидент произошёл накануне - в момент возгорания в салоне находились около 15 человек. Никто не пострадал. На фоне этого компания-перевозчик решила отправить партию новых "голубых" автобусов на экспертизу, писала "Фонтанка".

Напомним, транспортная реформа стартовала в городе 1 апреля. За это время петербуржцы оставили множество жалоб. Например, на частые поломки у новых автобусов. В Смольном трудности объяснили санкционным давлением. Старт третьего этапа реформы намечен на середину июля.

Константин Леньков