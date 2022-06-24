Суд арестовал имущество Вероники Белоцерковской

Басманный суд Москвы наложил арест на собственность основательницы журнала "Собака.ру" Вероники Белоцерковской, находящейся в эмиграции и заочно арестованной в рамках уголовного дела о распространении фейков про армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге", - рассказали агентству.

Дело против известной кулинарной блогерши, остающейся во Франции, завели в середине марта: она стала одной из первых россиян, к кому была применена статья 207.3 УК. В основу дела легли публикации в Instagram**, в которых Белоцерковская писала о действиях российских Вооруженных сил в украинских городах.

**Instagram** и Facebook*** запрещены в России наравне с владеющей ими компанией Meta****, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России