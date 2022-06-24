Раздельный сбор вторсырья в органах власти Петербурга могут ввести уже в июле

Комитет по природопользованию сообщил 24 июня о том, что прописал методику раздельного сбора мусора для органов власти и подведомственных им организаций. Рекомендации устанавливают единые правила по обращению с некоторыми вторичными ресурсами.

Так, отходы следует разделять по фракциям, отправляя в разные контейнеры бумагу, пластик и стекло, при этом в одну емкость с пластиком разрешено помещать металлизированную упаковку от еды и напитков. Сами контейнеры должны быть выполнены в различных цветах, в зависимости от того, на какое вторсырье они рассчитаны. Места их установки будут определять главы организаций в соответствии с требованием законодательства.

Замглавы комитета Иван Казаков назвал разработанные рекомендации "первым шагом к выстраиванию четкой и работающей системы, обязательной для всех" и признал, что части его коллег "сложно будет перестроиться" и начать сортировать мусор. В то же время он высказал готовность "оказать консультационную и методическую поддержку, чтобы система была выстроена наиболее эффективным образом".

Согласно планам, органы власти и подведомственные организации в Петербурге должны будут приступить к раздельному сбору уже в июле, отметили в комитете по природопользованию.

В середине июня в комитете рассказали о подготовке к обновлению нормативов по объемам и массе твердых коммунальных отходов, ведущейся в Петербурге.