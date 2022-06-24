ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:04

В Минстрое хотят запретить управление многоквартирными домами гражданам без профильного образования

фото ЗакС политика В Минстрое хотят запретить управление многоквартирными домами гражданам без профильного образования

В Минстрое выступают за создание профессиональных стандартов для сотрудников управляющих компаний, рассказал 24 июня ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Ересько. Среди прочего чиновник высказался за то, чтобы в числе требований к руководителям таких организаций оказалось и наличие аттестата "Специалист по управлению многоквартирным домом".

"Мы рассматриваем возможность заменить или дополнить требование к наличию квалификационного аттестата у руководителя управляющей организации наличием профильного образования — специалист по управлению многоквартирным домом", — приводит слова Ересько ТАСС.

Также замминистра поведал о ведущихся консультациях с экспертным сообществом относительно создания новых специальностей для управляющих компаний. При этом он высказался в пользу создания профессиональных стандартов для управляющих компаний и сотрудников.

Сегодня же появилась информация о возможном увеличении пустующих офисных площадей в Петербурге к концу года.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама