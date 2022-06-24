Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков с помощью их приложений

Начиная с 1 июля Сбербанк установит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты или приложения, рассказали в пятницу в кредитной организации. Величина комиссии составит 1,25%, при этом она не сможет быть меньше 30 и больше 150 рублей.

"Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты СберБанка не только в "СберБанк Онлайн", но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершённых с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций", — уточнили в кредитной организации.

При этом сохраняется возможность бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц другим клиентам Сбербанка через "СберБанк Онлайн", уточнили в организации. Кроме того, при использовании Системы быстрых платежей можно переводить без комиссии в другие банки до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно о том, что в мае в Петербурге вырос спрос на кредитные карты.