Операционный убыток российских авиакомпаний в I квартале года стал рекордным за восемь лет

Российские авиакомпании в первые три месяца 2022 года получили рекордный операционный убыток, пишет 24 июня "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сумма понесенного ущерба составила 61,1 миллиарда рублей.

"За три месяца 2022 года совокупный убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний составил 61,1 миллиарда рублей (пассажирские авиакомпании — 52,5 миллиарда рублей, грузовые — 8,6 миллиарда рублей)", — говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна.

При этом в I квартале 2021 года общий операционный убыток авиакомпаний в России составил 33,3 миллиарда рублей. За тот же период 2020 года этот показатель составил 55,5 миллиарда рублей.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на доклад Тасуна, в январе - феврале 2022 года российские авиакомпании фиксировали рост пассажиропотока. Однако с началом спецоперации тенденция переменилась: уже в марте падение пассажиропотока год к году составило 20%. В апреле услугами авиаперевозчиков воспользовалось на 28% меньше пассажиров, чем годом ранее, в мае — на 24,4 %. За истекший период июня падение пассажиропотока составило 20%, говорится в докладе.

На этой неделе Росавиация в 20-й раз подряд продлила действие запрета на авиасообщение с 11 аэропортами в южных и центральных регионах страны.

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