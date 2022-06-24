В Петербурге с почестями похоронили погибшего в Донбассе солдата

В Петербурге с воинскими почестями похоронили рядового Тимофея Ведуту, погибшего в ходе спецоперации на Украине, рассказали 24 июня в пресс-службе губернатора. Александр Беглов принес свои соболезнования родным и близким покойного.

Градоначальник отметил, что Ведута вырос "в Городе воинской славы Колпино", а свою жизнь посвятил службе в рядах Вооруженных сил. "Вместе с боевыми товарищами он защищал мир на Донбассе, защищал Россию. Наш город и наша страна гордятся подвигами таких героев, как Тимофей Ведута", — приводит пресс-служба слова Беглова.

За отвагу при выполнении воинского долга Ведута был посмертно награжден орденом Мужества.

Сегодня же стало известно о похоронах младшего сержанта Абдуллы Авезова, погибшего в ходе спецоперации.