В Петербурге похоронили младшего сержанта Авезова, погибшего на Украине

Церемония прощания с еще одним погибшим во время спецоперации на Украине военнослужащим состоялась 24 июня в Петербурге, передает пресс-служба Смольного. На этот раз с воинскими почестями похоронили младшего сержанта Абдуллу Авезова, который, по оценке губернатора Александра Беглова, успел проявить честь и доблесть.

"Ценой своей жизни он выполнил воинский долг перед Родиной, перед людьми, которые нуждаются в помощи и защите России. Наши воины – гордость, честь и слава Отечества", - заявил Беглов.

Отметим, что в последний раз официальное число боевых потерь на Украине Минобороны озвучивало 25 марта, насчитав 1351 погибшего. С тех пор в Петербурге неоднократно хоронили военных: так, в июне губернатор высказывался о погибших рядовых Егоре Балякине и Иване Пчелинцеве.