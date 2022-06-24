ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:08

В Петербурге похоронили младшего сержанта Авезова, погибшего на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге похоронили младшего сержанта Авезова, погибшего на Украине

Церемония прощания с еще одним погибшим во время спецоперации на Украине военнослужащим состоялась 24 июня в Петербурге, передает пресс-служба Смольного. На этот раз с воинскими почестями похоронили младшего сержанта Абдуллу Авезова, который, по оценке губернатора Александра Беглова, успел проявить честь и доблесть.

"Ценой своей жизни он выполнил воинский долг перед Родиной, перед людьми, которые нуждаются в помощи и защите России. Наши воины – гордость, честь и слава Отечества", - заявил Беглов.

Отметим, что в последний раз официальное число боевых потерь на Украине Минобороны озвучивало 25 марта, насчитав 1351 погибшего. С тех пор в Петербурге неоднократно хоронили военных: так, в июне губернатор высказывался о погибших рядовых Егоре Балякине и Иване Пчелинцеве.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама