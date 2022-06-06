В Петербурге простились с рядовым Пчелинцевым, погибшим на Украине

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной рядового Ивана Пчелинцева, погибшего на "специальной военной операции", которую Россия ведёт на Украине, делится пресс-служба Смольного.

Пчелинцева похоронили со всеми воинскими почестями, уточнили в администрации Северной столицы.

"Мужественный, патриотичный человек, Иван Пчелинцев честно и доблестно служил Родине, ценой своей жизни выполнил воинский долг. Воины, защищающие Россию – лучшие сыны нашего народа", - высказался по случаю Беглов.

Не так давно в Сестрорецке похоронили 21-летнего рядового Егора Балякина, который также погиб на "спецоперации".

Напомним также, петербургское Заксобрание ранее сразу на двух внеочередных заседаниях приняло во втором и третьем чтениях законопроект об оказании помощи военнослужащим и нацгвардейцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов.