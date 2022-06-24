Жара в Петербурге побудила чиновников пустить дополнительные пригородные электрички

На предстоящих выходных Финляндское направление Октябрьской железной дороги усилят шестью дополнительными электричками, о чем сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту. Решение объясняется установившейся в городе сухой и жаркой погодой.

Дополнительные дневные и вечерние электрички в обе стороны пойдут по маршрутам от Финляндского вокзала до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово.

Отметим, что пришедший на Северо-Запад антициклон сулит Петербургу и области жаркие выходные и жаркую сухую погоду в течение всей последующей недели. По определению главного городского синоптика Александра Колесова, "очень комфортной" обещает быть и ближайшая ночь, во время которой выпускники будут отмечать праздник "Алые паруса".