ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:29

Жара в Петербурге побудила чиновников пустить дополнительные пригородные электрички

фото ЗакС политика Жара в Петербурге побудила чиновников пустить дополнительные пригородные электрички

На предстоящих выходных Финляндское направление Октябрьской железной дороги усилят шестью дополнительными электричками, о чем сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту. Решение объясняется установившейся в городе сухой и жаркой погодой.

Дополнительные дневные и вечерние электрички в обе стороны пойдут по маршрутам от Финляндского вокзала до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово.

Отметим, что пришедший на Северо-Запад антициклон сулит Петербургу и области жаркие выходные и жаркую сухую погоду в течение всей последующей недели. По определению главного городского синоптика Александра Колесова, "очень комфортной" обещает быть и ближайшая ночь, во время которой выпускники будут отмечать праздник "Алые паруса".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама