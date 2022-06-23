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Новости 17:58

Движение по Неве перекроют на время проведения "Алых парусов"

фото ЗакС политика Движение по Неве перекроют на время проведения "Алых парусов"

Судам будет запрещено передвигаться по разным участкам Невы во время праздника выпускников "Алые паруса", информирует пресс-служба комитета по транспорту.

В период с 19:45 до 03:00 в четверг, 23 июня, и пятницу, 24 июня, закроют для движения участок Невы от Благовещенского моста до Троицкого моста. Запрет коснётся также движения на Малой Неве от Биржевого моста до Невы и на протяжении всей Зимней канавки и Кронверкского пролива.

Наконец, в период с 20:00 24 июня до 03:00 25 июня вводится запрет на перемещение по акватории Невы от Троицкого моста до Литейного моста, на реке Большая Невка от Сампсониевского моста до реки Невы, на реке Малая Нева от Тучкова моста до Биржевого моста, на реке Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста.

Напомним, что в течение всего дня 24 июня ввиду проведения "Алых парусов" в петербургских магазинах будет запрещена продажа алкоголя.


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