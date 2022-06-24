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Новости 17:02

Генпрокурор Краснов рассказал о девяти странах, которые не выдают разыскиваемых россиян

фото ЗакС политика Генпрокурор Краснов рассказал о девяти странах, которые не выдают разыскиваемых россиян

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП) в Минске обнародовал сведения о скрыващихся от правосудия соотечественниках. По данным Краснова, девять стран Евросоюза не соглашаются выдать России граждан, объявленных в розыск: это Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

"Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами", - произнес он, цитируемый на сайте своего ведомства.

Генпрокурор подчеркнул, что среди тех, кого отказывается экстрадировать Европа, фигурируют обвиняемые в особо тяжких преступлениях. Нежелание западных стран содействовать российским властям в данном случае высокопоставленный силовик объясняет политическими мотивами.

Отметим, что в марте РФ объявила недружественными все 27 государств Евросоюза.


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