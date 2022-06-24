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В ОАЭ расскажут о туризме в Петербурге почти за 20 млн рублей

фото ЗакС политика В ОАЭ расскажут о туризме в Петербурге почти за 20 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" собирается провести "роуд-шоу" на тему петербургского туризма в Объединенных Арабских Эмиратах. Путешествие по двум крупнейшим городам ОАЭ может обойтись Смольному в 19,9 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 23 июня. 

Сотрудники ГБУ планируют в Эмиратах несколько презентаций, в которых речь пойдет о туристическом потенциале Петербурга. Рассказывать о городе на Неве будут десять представителей туристического бизнеса. Среди слушателей ожидают увидеть не менее 50 человек в Абу-Даби и 80 в Дубае. 

Гостям "роуд-шоу" хотят подарить всякие полезные брендированные мелочи: ручки, блокноты, шопперы, поясные сумки, бирки для багажа и наборы для путешествий с подушками и повязками на глаза. 

Самой дорогой частью контракта станут аренда помещения для проведения презентаций и кофе-брейки. Найти подходящие площадки в двух городах планируют за 2,6 млн рублей. Кофе-брейки и приветственные ужины для участников "роуд-шоу" могут обойтись в 2,5 млн рублей. Угощать собираются рыбными закусками, фруктами и блинами с красной икрой. 

"Роуд-шоу" будет проходить в период с 1 августа по 30 ноября. Исполнителя контракта будут ждать до 11 июля. 

Ранее на этой неделе ГБУ опубликовала похожую закупку. Почти за 20 млн рублей хотят отправить 11 человек в крупнейшие города Индии

Константин Леньков / фото: unsplash


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