Количество официальных безработных в России едва не дотянуло до 700 тысяч

По состоянию на 20 июня в России числилось 699 тысяч официально зарегистрированных безработных, приводит 24 июня данные главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба правительства. Подобной статистикой министр поделился на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"За минувшую неделю количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, немного снизилось и составило 129,8 тысячи человек. Число работников, находящихся в простое, составило 128,4 тысячи человек", — гласит сообщение пресс-службы. При этом, согласно официальным данным, в базе вакансий центров занятости "Работа России" насчитывается более 2,3 миллиона вакансий.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" продолжается прием заявок на профессиональное обучение от желающих. К настоящему моменту к обучению приступили более 40,5 тысяч россиян, завершили его более 7,1 тысячи сограждан. "В рамках программы стимулирования найма работодателями заявлено 62 тысячи рабочих мест, более пяти тысяч соискателей уже принято на работу", — отметили в правительстве.

На этой неделе Котяков сообщил о наблюдаемом в июне росте безработицы в России.