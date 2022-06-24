На очередное собрание ВООПИиК приехала полиция

В петербургском офисе ВООПИиК вечером 24 июня состоялось очередное заседание местного отделения. На нем выбрали делегатов на конференцию от Петроградской ячейки. На собрание заявились "новые" члены, которые, по утверждению зампреда ВООПиК в Петербурге Александра Кононова, не зарегистрированы и не имеют права голосовать. Из-за попыток новоявленных градозащитников пройти внутрь пришлось вызвать полицию, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко").

- В сухом остатке на собрание пыталась пройти большая толпа сотрудников каких-то организаций. Вполне себе внешне нормальные люди уверяют, что они вступили в ВООПИиК, и им даже прислали об этом уведомление. Никто их не принимал. Они не могут принимать участие в голосовании Петроградского отделения. Те, кто реально в списках - провели собрание, избрали делегатов на конференцию, - сказал Вишневский ЗАКС.Ру.

К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов ситуация разрешилась.

Напомним, с начала недели в петербургском офисе ВООПИиК проходят собрания районных отделений, на которых выбирают делегатов на конференцию 29 июня. В конце месяца в региональном отделении планируют избрать новое руководство.

На эти встречи пускают по определенным спискам. Градозащитники не знают, кто составляет эти реестры. В них появляется множество неизвестных людей, которые прежде не числились в организации.

По мнению членов президиума, федеральный ВООПИиК пытается навязать на руководящие должности зампреда петербургского отделения Антона Иванова, который также занимает пост замглавы головного отделения движения.

О том, что происходит в ВООПИиК - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / фото Галины Артеменко