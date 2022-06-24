В Смольном собрались разводить мосты безотносительно трафика на Неве

Комитеты по развитию туризма и по развитию транспортной инфраструктуры подготовили обращение к губернатору Александру Беглову с предложением разводить два моста на Неве вне зависимости от проводок судов по реке, сообщила 24 июня пресс-служба "Единой России" в Петербурге. Подобную новацию хотят ввести ради развития туризма.

"Подготовлено обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о согласовании проведения разводок Дворцового и Троицкого мостов в интересах туристической отрасли при отсутствии заявок ФБУ "Администрация "Волго-Балт" на проход судов в разводные судопроходные пролёты мостов", - цитируют в "ЕР" ответ вице-губернатора Бориса Пиотровского на депутатский запрос секретаря регионального отделения партии Сергея Боярского.

Идею разводить мосты даже в отсутствие трафика на Неве озвучил в конце апреля глава судоходной компании "Нева Тревел" Юрий Набатов. Предложение прозвучало в ходе дискуссии на площадке общественного пространства "СреДА!". "Мы все знаем, что визитная карточка города, бренд Санкт-Петербурга – это разводные мосты. Мы готовы показывать их туристам, но мосты не разводят", - посетовал он тогда.