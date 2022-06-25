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Новости 10:22

Члена "Яблока" Кавказского арестовали на 10 суток из-за символики "Умного голосования"

фото ЗакС политика Члена "Яблока" Кавказского арестовали на 10 суток из-за символики "Умного голосования"

Суд в Москве назначил 10 суток административного ареста политику Николаю Кавказскому, задержанному накануне днем. На суде выяснилось, что под демонстрацией экстремистской символики, в которой его обвинили, силовики имели в виду пост в социальной сети годичной давности.

Публикация содержала логотип проекта "Умное голосование", продвигаемого сторонниками Алексея Навального. При этом, что характерно, Кавказский, будучи членом "Яблока", принадлежит к числу активных критиков "Умного голосования". В старом посте он критикует свое включение в список кандидатов, поддержанных проектом.

"Я за право УГ давать рекомендации, но сам принцип УГ осуждаю", - написал он в своем Telegram-канале уже после вынесения решения об аресте.

До прибытия в суд Кавказский полагал, опираясь на слова силовиков, что наказание ему грозит за демонстрацию символики самой социальной сети, признанной экстремистской в России.

фото: Политизируйтесь с Кавказским / Telegram


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