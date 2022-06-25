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Впервые в истории после "Алых парусов" отсортировали мусор на переработку

фото ЗакС политика Впервые в истории после "Алых парусов" отсортировали мусор на переработку

Участники праздника выпускников "Алые паруса", отмечавшегося в ночь с 24 на 25 июня в Петербурге, оставили после себя более трех тонн отходов. Об этом сообщает пресс-служба "Невского экологического оператора", который совместно с сотрудниками Автопарка №1 "Спецтранс" вывез мусор на мусоросортировочный завод в Обухово. 

Отмечается, что впервые в истории праздника оставшийся после него мусор был отсортирован: 75% всех отходов пойдет на переработку, 10% задействуют в качестве альтернативного топлива. Оставшиеся 15% вывезенного мусора не подлежат дальнейшему использованию, эти отходы отправят на размещение.

Еще одной отличительной чертой праздника стало то, что вопреки введенному запрету на продажу алкоголя 24 июня полицейские выявили факты его реализации в 17 из 18 районах Петербурга.

фото: пресс-служба "Невского экологического оператора"


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