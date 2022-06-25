На праздновании "Алых парусов" полицейские насчитали свыше миллиона петербуржцев

Праздник выпускников "Алые паруса", состоявшийся накануне, посетили 1,2 млн петербуржцев и гостей города. Об этом свидетельствуют данные регионального главка МВД. Самих выпускников насчитали примерно 65 тысяч.

"В различных районах города состоялись концерты, а кульминацией праздника по традиции стало яркое пиротехническое шоу на Неве. Правонарушений и происшествий не зарегистрировано", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Отметим при этом, что нарушения были зафиксированы в сфере торговли: несмотря на запрет на продажу спиртного 24 июня, в 17 из 18 районов города нашлись торговые точки, реализовывавшие алкогольную продукцию.

"Алые паруса" проводились в Ленинграде в 1968-1979 годах, после перерыва их проведение возобновилось в Петербурге с 2005 года.

фото: пресс-служба Смольного