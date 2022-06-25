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В самый жаркий день года в Петербурге встали электрички

фото ЗакС политика В самый жаркий день года в Петербурге встали электрички

Поломка одного из составов между Белоостровом и Зеленогорском стала причиной задержки электричек на Финляндском направлении: как пишет "Фонтанка", отставание от графика достигает двадцати минут. Пассажиры передают, что покинуть душные вагоны им не разрешают.

"Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени опоздания. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - прокомментировали инцидент в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отметим, что комтранс распорядился пустить 25 и 26 июня на Финляндском направлении по шесть дополнительных электричек в связи с хорошей погодой, установившейся в Петербурге. На фоне антициклона, посетившего Северо-Запад, город установил температурный рекорд с начала года (27 градусов тепла): об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус. Вся предстоящая неделя тоже обещает быть жаркой и сухой.


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