Mash: На производителя Coca-Cola в России завели уголовное дело

Компания "Coca-Cola HBC Евразия" стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в Астрахани, о чем пишет издание Mash. В основу дела легли жалобы бывшего дистрибьютора Ислама Абасова, рассказавшего, что производитель напитков предложил ему выгодную бизнес-схему, условия которой впоследствии не были выполнены.

Суть договоренностей состояла в том, чтобы дистрибьютор продавал магазинам продукцию Coca-Cola со значительной скидкой, тем самым способствуя вытеснению конкурентов. Разницу в цене производитель обещал вернуть, однако, по словам заявителя, этого не произошло: Абасов недосчитался 45,6 млн рублей. Издание утверждает, что проблему ранее проигнорировала Федеральная антимонопольная служба, которую не смутили предоставляемые магазинам скидки в размере 40%.

Отметим, что на прошлой неделе из-за несогласия с военной спецоперацией на Украине руководство Coca-Cola объявило о полном свертывании своей деятельности в России. Заменить их продукцию призваны напитки под брендом Funky Monkey.