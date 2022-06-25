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Новости 16:05

В Петербурге задержали пикетчика, осудившего портрет Цоя с Z-символикой

фото ЗакС политика В Петербурге задержали пикетчика, осудившего портрет Цоя с Z-символикой

У Казанского собора в Петербурге состоялся одиночный пикет, в ходе которого активист Дмитрий Черныш выразил свое несогласие с использованием образа музыканта Виктора Цоя в актуальных пропагандистских целях. Как сообщает Telegram-канал ПЬЯTNIЦА, акцию прервали полицейские, которые задержали демонстранта и увезли его в отдел полиции № 28.

На плакате Черныша о лидере группы "Кино" было, в частности, сказано, что из него "сделали солдата", хотя музыкант "наносил себе травмы, чтобы попасть в психушку и не идти на войну".

Речь идет о произведении художника Алексея Сергиенко, которое он представил к 60-летию поэта и певца, погибшего в 1990 году в автокатастрофе. Сергиенко, объясняя образ Цоя с автоматом и буквой Z на камуфляже, заявил, что фронтмен "Кино" сегодня точно "был бы на правильной стороне".


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