"Мне звонят матери напуганные": В Госдуме критически отозвались об идее разрешить служить по контракту после призыва

Руководительница комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) высказалась об идее разрешить выпускникам школ идти служить по контракту сразу после окончания учёбы, пишет РИА "Новости". По мнению депутата, идея крайне неудачная, так как многие молодые люди "клюнут" на такую возможность вместо того, чтобы идти сдавать ЕГЭ и учиться далее.

Контрактная служба, уверена Останина, будет манить юношей "соблазнительной" зарплатой.

"Категорически не поддерживаю. Далеко не все ребята справились со сдачей ЕГЭ, и они вынуждены теперь ждать целый год. По контракту они будут получать очень хорошие деньги, и это соблазнительно ребятам. Давайте детям оставим возможность оставаться детьми. Мне уже звонят матери напуганные", - представила свою позицию по вопросу депутат.

Напомним, что свои поправки в статью 34 закона о приёме на контрактную службу внесла думская комиссия по обороне. Согласно инициативе, предлагается разрешить выпускникам школ, получившим среднее образование, заключать контракты с армией.