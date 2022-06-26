ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:35

Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью ещё двоих военных из Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью ещё двоих военных из Ленобласти

В ходе "специальной военной операции", которую Россия начиная с 24 февраля ведёт на территории Украины, погибли ещё двое военных из Ленинградской области, о чём информирует пресс-служба администрации региона.

Соболезнования семьям погибших выразил областной глава Александр Дрозденко. По его словам, бойцы Даниил Чистяков и Сергей Шалунов погибли "героически". Звания военных не конкретизируются, равно как и их возраст. Уточняется лишь, что один погибший жил Гатчинском , а другой — в Ломоносовском районах Ленобласти.

"Родным и близким героев сегодня соболезнуют все ленинградцы! Светлая память!" — высказался Дрозденко.

Напомним, не так давно в Киришах простились с ефрейтором Александром Соколовым, который также умер во время боевых действий на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама