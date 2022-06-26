Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью ещё двоих военных из Ленобласти

В ходе "специальной военной операции", которую Россия начиная с 24 февраля ведёт на территории Украины, погибли ещё двое военных из Ленинградской области, о чём информирует пресс-служба администрации региона.

Соболезнования семьям погибших выразил областной глава Александр Дрозденко. По его словам, бойцы Даниил Чистяков и Сергей Шалунов погибли "героически". Звания военных не конкретизируются, равно как и их возраст. Уточняется лишь, что один погибший жил Гатчинском , а другой — в Ломоносовском районах Ленобласти.

"Родным и близким героев сегодня соболезнуют все ленинградцы! Светлая память!" — высказался Дрозденко.

Напомним, не так давно в Киришах простились с ефрейтором Александром Соколовым, который также умер во время боевых действий на Украине.