ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:59

Власти считают невозможным отключение России от глобального интернета

фото ЗакС политика Власти считают невозможным отключение России от глобального интернета

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков в интервью РИА "Новости" 27 июня. По его словам, равным образом сама Россия не намерена отгораживаться от Сети.

По словам Пескова, власти страны подготовились к тому, чтобы отечественный интернет продолжал функционировать даже в условиях отключения извне. Он уточнил, что в таком случае свою работу продолжат локальные ресурсы, "а коннекторы к мировому интернету мы достроим".

"Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", — резюмировал спецпредставитель президента.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии планов наказывать россиян за пользование VPN-сервисами.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама