Власти считают невозможным отключение России от глобального интернета

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков в интервью РИА "Новости" 27 июня. По его словам, равным образом сама Россия не намерена отгораживаться от Сети.

По словам Пескова, власти страны подготовились к тому, чтобы отечественный интернет продолжал функционировать даже в условиях отключения извне. Он уточнил, что в таком случае свою работу продолжат локальные ресурсы, "а коннекторы к мировому интернету мы достроим".

"Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", — резюмировал спецпредставитель президента.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии планов наказывать россиян за пользование VPN-сервисами.

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