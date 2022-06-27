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В Ленобласти спасателей перевели на особый режим работы

фото ЗакС политика В Ленобласти спасателей перевели на особый режим работы

Аварийно-спасательная служба Ленобласти перешла на особый режим работы в связи с установившейся в регионе жаркой погодой, сообщили 27 июня в администрации региона. По поручению вице-губернатора Михаила Ильина в области мобилизовали всех спасателей.

Необходимость подобных мер в пресс-службе администрации объяснили наплывом к местам отдыха со стороны жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов.

"С этих выходных, в связи с огромным количеством отдыхающих как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах региона, принято оперативное решение сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей — там, где они в этом нуждаются", — рассказал Ильин.

На выходных в Петербурге объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за жары.


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