В Ленобласти спасателей перевели на особый режим работы

Аварийно-спасательная служба Ленобласти перешла на особый режим работы в связи с установившейся в регионе жаркой погодой, сообщили 27 июня в администрации региона. По поручению вице-губернатора Михаила Ильина в области мобилизовали всех спасателей.

Необходимость подобных мер в пресс-службе администрации объяснили наплывом к местам отдыха со стороны жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов.

"С этих выходных, в связи с огромным количеством отдыхающих как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах региона, принято оперативное решение сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей — там, где они в этом нуждаются", — рассказал Ильин.

На выходных в Петербурге объявляли "желтый" уровень погодной опасности из-за жары.