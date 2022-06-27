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Мишустин заявил о подписании комплексной программы развития авиатранспорта в России

фото ЗакС политика Мишустин заявил о подписании комплексной программы развития авиатранспорта в России

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании комплексной программы развития авиатранспорта в России сроком на семь лет, сообщила 27 июня пресс-служба правительства. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"На реализацию программы за этот период планируем направить более 770 миллиардов рублей. Причем свыше 150 миллиардов из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок", — заявил Мишустин. По его словам, теперь предстоит "большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли".

Курировать программу будет вице-премьер Андрей Белоусов. Ответственным за авиастроение назначен вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее появилась информация о рекордном падении операционного убытка российских авиаперевозчиков в I квартале 2022 года.


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