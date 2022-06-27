Думский комитет одобрил поправки к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Совету Думы рассмотреть во втором чтении законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника, сообщил 27 июня ТАСС.

"Предложить Совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении 5 июля", — цитирует агентство текст документа.

Одновременно комитет одобрил поправку к законопроекту, согласно которой выезд за пределы страны гражданина с допуском к гостайне и ограничением на пересечение границы может караться штрафом в размере до полумиллиона рублей либо же лишением свободы на срок до трех лет. При этом за незаконную пересылку сведений, относящихся к гостайне, авторы поправки предлагают штрафовать на сумму до полумиллиона рублей или же лишать свободы на срок до четырех лет. Если же выезд за границу или пересылка материалов происходили в составе организованной группы, то вероятный срок заключения может вырасти до семи лет.

Также в понедельник комитет по безопасности одобрил поправки с уточнением, что именно следует понимать под переходом на сторону противника. Как пишет "Интерфакс", речь идет об участии гражданина в составе "непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники".

Законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене был принят Госдумой в первом чтении 14 июня.