За пропаганду нацистской символики хотят лишать свободы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал идею лишать свободы за пропаганду и сбыт нацистской символики, передает 27 июня ТАСС. Соответствующее пожелание оформлено в виде поправки к законопроекту о приравнивании перехода россиянина на сторону противника в вооруженном конфликте к госизмене.

Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 282.4, предполагающей введение ответственности за пропаганду и демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики, а равно символики экстремистских организаций. Наказание за такие поступки может представлять собой штраф на сумму от 60 тысяч до одного миллиона рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Предполагается, что такая мера будет применяться по отношению к гражданам, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Также поправки к законопроекту предполагают лишение свободы сроком до семи лет за пересечение границы лицами, посвященными в гостайну и не имеющими права на выезд за рубеж.