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Глава Минобрнауки назвал "недостаточным" четырехлетний срок подготовки бакалавров

фото ЗакС политика Глава Минобрнауки назвал "недостаточным" четырехлетний срок подготовки бакалавров

Четырехлетний срок обучения по программам бакалавриата оказался недостаточным для целого ряда специальностей, приводит 27 июня слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова РИА Новости. По словам чиновника, столкнувшись с подобной проблемой, часть вузов самостоятельно перешли на пятилетнюю программу обучения.

"Если посмотреть на более чем двадцатилетний опыт реализации базовых принципов Болонский системы, то часть из них оказались недостаточно эффективными. В частности, по ряду направлений подготовки бакалавров типичный четырехлетний срок обучения оказался недостаточным для полноценной подготовки выпускников в профессиональной системе", — заявил Фальков на слушаниях в Госдуме.

При этом министр выразил уверенность, что отказ России от Болонской системы никак не скажется на признании отечественных дипломов за рубежом. По его словам, существует "расхожее мнение" о том, что корректировка системы образования может повлечь за собой отказ признавать российские дипломы участниками Болонского процесса. "Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет", — цитирует его слова ТАСС.

В середине июня замглавы Минтруда Петр Кучеренко заявил, что Россия не сможет полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры в высшем образовании.


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