Песков счел неправомерными заявления о дефолте в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал "неправомерными" заявления о дефолте по внешнему долгу России, передает 27 июня РИА Новости. По словам представителя Кремля, страна перечислила требуемые средства и не несет ответственности за их дальнейшую судьбу.

"Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, — заявил Песков в разговоре с журналистами. — А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наша проблема".

Свою мысль пресс-секретарь завершил заявлением, что "здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет".

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал с заявлением о том, что Россия впервые более чем за столетие столкнулась с дефолтом по внешнему долгу.