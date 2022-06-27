Bloomberg: Россия впервые с 1918 года столкнулась с дефолтом по внешнему долгу

В ночь на понедельник истек крайний срок, в течение которого Россия должна была выплатить проценты по внешним обязательствам на сумму около 100 миллионов долларов, что формально считается событием дефолта, пишет Bloomberg.

Агентство указало, что это первый такой случай в истории страны с 1918 года. "Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — полагают аналитики. В подтверждение своих слов они указывают, что "еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы".

В то же время агентство признает, что, с учетом уже понесенного экономикой ущерба, дефолт "носит скорее символический характер" и слабо скажется на жизни россиян, "переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы".

По утверждениям российской стороны, она располагает средствами для обслуживания госдолга и планирует погашать его в рублях. Ранее сообщалось о том, что Минфин в полном объеме перечислил в Национальный расчетный депозитарий рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047".

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