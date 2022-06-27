Кто прошел в Молодежный парламент

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский 27 июня вручил удостоверения членам Молодежного парламента. Как и во "взрослом" созыве, численное преимущество в новом совещательном органе получили единороссы. ЗАКС.Ру рассказывает, кто будет представлять молодежь в Мариинском дворце.

Поучаствовать в отборе мог любой в возрасте от 16 до 25 лет. В основном в состав попали активисты провластных организации вроде "Молодой гвардии Единой России" и других волонтерских движений. Также там оказались инициативные студенты из профкомов и студсоветов. "Депутатов" в Молодежном парламенте столько же, сколько и в настоящем: 50.

Первый созыв Молодежного парламента лишь на треть состоит из девушек, так что гендерного равенства достичь не удалось. Средний возраст парламентариев – 20 лет.

Выбор партий

Самое большое представительство в Молодежном парламенте по квоте досталось "Единой России". Всего партия смогла направить десять человек. Самый заметный из них – сын покойного экс-спикера Заксобрания и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав. Сейчас у молодого человека более двух миллионов подписчиков в запрещенной сети Instagram*. Публичной странички в отечественном "ВКонтакте" у него нет.

В сети Тюльпанов строит образ молодого политика: посещает реабилитационные центры для детей, пункты размещения беженцев из Мариуполя и поддерживает президента Владимира Путина. Однако чаще всего в СМИ Тюльпанов упоминается как брат блогерши Миланы Тюльпановой, бывшей супруги футболиста Александра Кержакова.

Остальные "единороссы" не могут похвастаться такой богатой биографией. Среди них – рядовые члены МГЕР и других молодежных объединений. Например, Евгений Бойцов, который не пропускает ни одного "патриотического" мероприятия вроде возложения цветов к посольству недружественных стран. Еще партия направила несколько активистов МГЕР: главу Приморского отделения Ангелину Гудемнюк, руководителя школы "Молодой гвардии" Монику Пахоми, лидера ячейки в Василеостровском районе Елену Рязанову и активистку Елизавету Архипову.

Также от "Единой России" избрались глава Фрунзенского отделения МГЕР Александр Ерахтин, активист движения Андрей Овчаров, студент СПбГУ Ринат Тенишев и Анна Артюшина из "Большой перемены".

От коммунистов в Молодежный парламент прошли трое: Никита Добров, Илья Куимов и реконструктор Дмитрий Недбайло. Добров в прошлом году пытался избраться в муниципальный совет одного из округов Ленинградской области. Куимов кроме политики увлекается музыкой.

От "Справедливой России – За правду" в ЗакС направили студентов Антона Кистева и Полину Христюк.

Оставшиеся три партии смогли провести в Молодежный парламент по одному человеку. "Новых людей" представит активист партиии Андрей Терещенко, ЛДПР – руководитель молодежного крыла городского отделения Александр Тронин, а "Яблоко" – ведущий YouTube-канала "СоцДем-ТВ" Иван Левченко.

Через конкурс

Сложнее было тем, кому пришлось проходить конкурсный отбор. Всего в самом начале было подано более 500 заявок. Из них отобрали 32 человек. Столько же вошли в кадровый резерв. Здесь тоже не обошлось без поддержки "Молодой гвардии". О "мобилизации" активистов МГЕР рассказывал председатель парламента Александр Бельский.

Лидером онлайн-голосования стал руководитель проектного офиса МГЕР Дмитрий Агафонов. За него проголосовало 5,1 тысячи человек. На втором месте – руководитель отделения движения в Московском районе Александра Мамышева, которую поддержали 4,7 тысячи человек. На третьем – руководитель аппарата организации в Выборгском районе Михаил Таничев.

Также в Молодежный парламент прошел сын депутата МО "Город Сестрорецк" от "Единой России" Владимира Анисимова Ярослав. За него проголосовали 2154 человека.

Защищать интересы будущих военных намерены двое. Это студентка Военной академии связи имени Буденного Анна Выпряжкина и курсант Санкт-Петербургского университета МВД Егор Котоносов. Забота о своих сокурсниках стала одной из популярной тем в первом созыве Молодежного парламента. Студентка "Первого меда" Александра Хальзова хочет защищать начинающих врачей, Данис Набиуллин – представлять студентов родного ему Политеха.

В Молодежный парламент также вошли профессиональные спортсмены. Это 17-летний чемпион России по водному поло (возрастная группа до 20 лет) Артем Белов и самый возрастной парламентарий, 25-летний чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Владислав Мирзоев. Продвигать среди подростков они собираются, разумеется, спорт. С той же целью в парламент избрался 22-х летний охранник и страйкболист Валентин Лилишенцев.

За традиционные ценности в Молодежном парламенте будет отвечать воспитанник Санкт-Петербургской духовной академии Иван Леликов.

Кроме того, в новый совещательный орган прошли сотрудники бюджетных организаций. Это руководитель клубного формирования ПМЦ "Калининский" Маргарита Хачатрян, которая возглавляет молодежный совет при МО "Пискаревка", и сотрудник ДЮЦ "Красногвардеец" Олег Замятин.

Самым молодым членом Молодёжного парламента стала 16-летняя ученица 56-й гимназии Алиса Ромашко, которая с девятилетнего возраста надевает кирзовые сапоги и военную форму на День Победы. Девушка также увлекается технологиями. В Заксобрании она хочет рассказать о перспективах виртуальной реальности. Еще одна ученица академической гимназии Алина Васильева считает нужным завлекать молодежь в музеи и театры. Также культурой для молодежи обеспокоен студент РАНХиГС Егор Лазарев.

Студентка РГПУ им. Герцена, 18-тилетняя Диана Колко решила сделать что-то для хип-хопа в свои годы и собирается создать творческие площадки для любителей этого жанра.

Еще часть ребят пришли в ЗакС с довольно общей программой: планируют развивать интерес к патриотическому воспитанию и молодежной политике. С такими идеями избрались Елизавета Анисимова и Анастасия Иноземцева. Еще несколько человек заинтересованы в бизнесе и трудоустройстве молодых специалистов. Среди них Алина Вишневская, Георгий Волков и Анастасия Гагарина. Ну а Владимир Фатиев собрался раскрывать потенциал юных петербуржцев.

Студент ГУАП Никита Капитонов будет бороться за улучшение городской среды. Глеб Фарков из Политеха надеется способствовать реформе по велосипедизации. Крымчанка Анастасия Кволек тоже будет привлекать молодежь к вопросам экологии и урбанистики.

Лишь несколько человек заявили о желании заниматься законотворческой деятельностью. Это Станислав Каминский, Никита Кванталиани, Максим Комаров и Станислава Лебедева. Последняя хочет вносить изменения в закон о патриотическом воспитании.

Меньше всех голосов среди избравшихся – у преподавателя химии в начальной школе Анастасии Коноваловой, которую поддержали 910 человек.





















































Молодежный орган при законодательном органе власти в регионах – не новая идея. Похожая организации есть и в Государственной думе. На Охотном ряду молодые люди в основном консультируют "взрослых" коллег в вопросах, связанных с молодежной политикой. В основном у них консультативная и представительская функции.

Среди повседневных задач подобных организаций – обсуждение досуга для молодежи, проведение круглых столов и общение с экспертами. Также у них популярны разговоры о способах профилактики распространения курения и распития алкоголя. Впрочем, деятельность молодежного парламента мало чем отличается от любого другого объединения или студенческого движения.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальной сетью Instagram** решением суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена

Константин Леньков