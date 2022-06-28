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В соцучреждениях Петербурга появились "комнаты прохлады"

фото ЗакС политика В соцучреждениях Петербурга появились "комнаты прохлады"

По поручению вице-губернатора Олега Эргашева в социальных учреждениях Петербурга появились "комнаты прохлады", проинформировали 28 июня в аппарате чиновника. Предполагается, что в таких помещениях людям будет проще переносить установившуюся в городе жару.

Комнаты оборудованы кондиционерами и вентиляторами, а также кулерами с водой. Отдохнуть в них смогут посетители комплексных центров соцобслуживания, центров помощи семье и детям, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, а заодно и стационарных учреждений соцзащиты.

"В "комнатах прохлады" в постоянном режиме находятся дежурные специалисты, организованы профилактический осмотр состояния здоровья и досуг (настольные игры, книги, журналы, телевизор)", — рассказали в Смольном.

Кроме того, для горожан, находящихся на надомном соцобслуживании, организован мониторинг здоровья социальными работниками.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что из-за жары количество вызовов скорой помощи в Петербурге выросло на четверть за неделю.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга


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