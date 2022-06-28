"Коммерсантъ": Росавиация препятствует трудоустройству пилотов за рубежом

По меньшей мере несколько десятков российских пилотов не смогли получить работу за границей из-за действий Росавиации, утверждает 28 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на пять своих источников в авиаотрасли.

По данным издания, отправленные в простой или уволенные пилоты надеются трудоустроиться за границей, но сталкиваются с трудностями при подтверждении своих удостоверений по запросам иностранных перевозчиков и авиавластей. Как рассказали "Коммерсанту" информированные собеседники, Росавиация не выдает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, из-за чего летчики не могут получить новую работу. При этом в ряде случаев регулятор ссылался на "невозможность раскрыть персональные данные", а в других просто не давал ответа.

Всего, по разным данным, выехать из России не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, пишет издание. Большинство из них рассчитывали получить работу в Турции или же странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Малайзия). Как заявил президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук, с конца февраля и до середины июня Росавиация удовлетворила около 600 запросов от зарубежных авиавластей, однако реально работу получили лишь около сотни пилотов.

Собеседники издания указали на то, что с 2016 года и до начала пандемии коронавируса Росавиация уже прибегала к инструменту "игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей". Тогда авиаперевозки в стране росли, и авиакомпании испытывали нехватку пилотов. Говоря о нынешней ситуации, источники допускают ее связь с желанием Минтранса выполнить поручение президента Владимира Путина о сохранении по итогам года объема авиаперевозок в 100 миллионов пассажиров.

Сегодня же Росавиация в очередной раз продлила запрет на сообщение с 11 аэропортами страны.

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