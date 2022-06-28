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Новости 12:09

Michelin и Kone покинут Россию

фото ЗакС политика Michelin и Kone покинут Россию

Французский производитель шин Michelin объявил о намерении до конца 2022 года прекратить свою деятельность в России и передать свое подразделение в руки местного руководства, сообщило 28 июня ТАСС. Агентство ссылается на пресс-релиз компании, где говорится о невозможности продолжать производство из-за "проблем с поставками в условиях общей неопределенности".

Также о намерении покинуть российский рынок сообщил во вторник и финский производитель лифтового оборудования Kone, о чем утром известил РБК. Компания намерена продать свое российское подразделение АО "КОНЕ Лифтс" его руководству.

Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2022 года после получения одобрения российских регулирующих органов. При этом все заключенные ранее сделки будут выполнены, а в течение трех месяцев после подписания соглашения о продаже бизнеса корпорация возобновит поставки запчастей в Россию для ремонта лифтов.

Ранее стало известно о покупке турецким производителем бытовой техники Arcelik российских активов американской компании Whirlpool.

Фото: Мишлен/ "ВКонтакте"


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