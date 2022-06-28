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Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста

фото ЗакС политика Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста

Хамовнический районный суд Москвы назначил политику Илье Яшину 15 суток административного ареста, сообщил тот в своем Telegram-канале 28 июня. Оппозиционера сочли виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Сам Яшин в своей речи на заседании охарактеризовал составленное против него административное дело как "юмористическое". Он указал на то, что версия задержавших его накануне полицейских не подтверждается никем, кроме их самих. "В материалах дела почему-то нет записи с нагрудных регистраторов и видео с телефонов, на которые снимали момент моего задержания", — отметил оппозиционер, риторически поинтересовавшись, с чем это может быть связано.

Согласно изложенной Яшиным версии, он сидел с подругой, журналисткой Ириной Баблоян на лавочке в парке, когда к ним подошли полицейские и потребовали пройти с ними. Факты отталкивания руками и оскорбления правоохранителей политик отрицает и говорит, что последовал за ними без сопротивления. Причины задержания, по его мнению, носят сугубо политический характер и могут быть связаны с предстоящими в Москве муниципальными выборами.

"Допускаю, что этот мой арест — пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза*, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", — отметил Яшин в суде.

Яшин был задержан накануне около полуночи во время прогулки в московском парке. Политика доставили в ОВД "Лужники", днем его отвезли в суд.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


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