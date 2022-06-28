ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:19

Полиция в Москве задержала минувшей ночью Илью Яшина

фото ЗакС политика Полиция в Москве задержала минувшей ночью Илью Яшина

Политик Илья Яшин был задержан полицией в Москве во время прогулки по парку 27 июня незадолго до полуночи, рассказала сопровождавшая его журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram-канале.

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", — написала она, сопроводив текст фотографией с удаляющимися оппозиционером и полицейскими.

Позже Баблоян сообщила, что Яшина увезли в ОВД "Лужники". По словам журналистки, его обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). "Как мне стало известно, Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так", — написала она.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров подтвердил составление против своего подзащитного протокола о неповиновении полиции. "Суд, судя по всему, состоится сегодня — во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", — указал при этом он.

Весной суд трижды оштрафовал Яшина по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). После этого политик заявил о вынужденном прекращении уличной активности.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама