После повреждения фонарей на Львином мосту полиция задержала 31-летнего мужчину

Полиция Петербурга отчиталась о задержании 31-летнего ранее судимого гражданина по подозрению в порче фонарей на Львином мосту. Против него возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как уточнили правоохранители, после полудня в понедельник в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что некий мужчина "путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста". Ущерб объекту наследия федерального значения составил 52 тысячи рублей.

О том, что кто-то повредил фонари Львиного моста, стало известно в воскресенье. Источники света были погнуты по направлению один к другому.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти