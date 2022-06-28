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Новости 15:28

Суд признал законным арест петербургского активиста Бориса Романова

фото ЗакС политика Суд признал законным арест петербургского активиста Бориса Романова

Городской суд Петербурга подтвердил законность заключения под стражу активиста Бориса Романова, которого преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщили в Telegram-канале его группы поддержки. Примечательно, что из постановления об аресте на заседании 28 июня исключили тезис о том, что 36-летний активист может продолжать преступную деятельность. В изоляторе петербуржец пробудет как минимум до 5 июля.

В ходе слушания Романов высказал мнение о том, что в России следовало бы снизить число трудоспособных мужчин, находящихся под арестом. Вместе со своей защитницей он выступал за запрет определенных действий в качестве меры пресечения для себя.

Напомним, что в мае Романова задержали и арестовали из-за его пацифистского выступления в здании МО "Светлановское": он осуждает военную спецоперацию РФ на Украине.


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