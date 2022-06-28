Суд признал законным арест петербургского активиста Бориса Романова

Городской суд Петербурга подтвердил законность заключения под стражу активиста Бориса Романова, которого преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщили в Telegram-канале его группы поддержки. Примечательно, что из постановления об аресте на заседании 28 июня исключили тезис о том, что 36-летний активист может продолжать преступную деятельность. В изоляторе петербуржец пробудет как минимум до 5 июля.

В ходе слушания Романов высказал мнение о том, что в России следовало бы снизить число трудоспособных мужчин, находящихся под арестом. Вместе со своей защитницей он выступал за запрет определенных действий в качестве меры пресечения для себя.

Напомним, что в мае Романова задержали и арестовали из-за его пацифистского выступления в здании МО "Светлановское": он осуждает военную спецоперацию РФ на Украине.