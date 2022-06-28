Суд оштрафовал главреда "Псковской губернии" по "иноагентской" статье

Суд во Пскове назначил штраф в размере 10 тысяч рублей главному редактору изданию "Псковская губерния" Денису Камалягину*. Дело возбудили из-за отсутствия маркировки иноагента у его постов в Telegram-канале, где он и сообщил о штрафе. По словам журналиста, дело состояло из 42 листов.

"Моя благодарность адвокату Татьяне Мартыновой за трату своего времени на бесполезные дела в российском суде", - написал он.

Отметим, что нынешней весной у псковских политиков, активистов и журналистов прошли массовые обыски по делу о клевете на губернатора Михаила Ведерникова. За сутки перед проведением следственных действий Камалягин* покинул Россию. Он был среди первых журналистов, кого РФ признала иностранным агентом в персональном качестве. Сайт "Псковской губернии" остается недоступным в России из-за характера освещения изданием военной спецоперации на Украине.

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента