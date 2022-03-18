Главред "Псковской губернии" Камалягин* уехал из РФ за сутки до обысков

В редакции "Псковской губернии" сообщили, что главред издания Денис Камалягин* покинул России за сутки до начала обысков у псковских активистов, журналистов и политиков.

Несмотря на происходящее, уехавшие из страны журналисты обещают продолжить работу в проекте. При этом сотрудники "Псковской губернии", оставшиеся в РФ, от работы с изданием отстранены "для их безопасности".

"Работать после приостановки начнет новый коллектив: из-за сложившихся событий мы сделаем это раньше, чем планировали. И не только мы: у нас появилось много союзников, спасибо интеллекту и упорству псковских полицейских и чиновников", - сообщили журналисты.

Напомним, ранним утром 18 марта в Пскове силовики пришли с обысками к местным общественникам. Сообщалось о визите полиции ко Льву Шлосбергу, Светлане Прокопьевой, а также Денису Камалягину*. Кроме того, оперативные мероприятия затронули офис местного отделения "Яблока".

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов