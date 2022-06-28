Большинство зарубежных фармкомпаний прекратили испытания препаратов в России

Проблемы с оперативной доставкой биоматериалов в лаборатории привели к тому, что почти все зарубежные фармацевтические компании перестали проводить испытания препаратов в России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора Ассоциации российских фармпроизводителей Виктора Дмитриева.

"Если в течение 48 часов биоматериалы не доставляются, то исследование считается несостоявшимся. Поэтому, чтобы не терять деньги, они (компании) все это дело приостановили", - пояснил специалист.

Тем временем в Минздраве полагают, что явление носит временный характер, а также утверждают, что проблема не коснулась пациентов, ранее включенных в клинические исследования. Более того, представители ведомства считают российский рынок тестирования лекарств привлекательным.

Отметим, что 28 июня глава петербургского комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик рассказал о налаживании полного цикла производства лекарств.